В Татарстане растет объем платных услуг пожилым, турагентств, прачечных и авторемонта

В Татарстане за январь-август 2022 года объем платных услуг населению вырос на 5,4% до почти 220 млн рублей. Данные по сравнению к аналогичному периоду прошлого года приводит Татарстанстат.

Сильнее всего вырос объем услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. За восемь месяцев текущего года этот показатель вырос на 83,5%. Доля этого сегмента в структуре платных услуг микроскопическая, в него входят, к примеру, услуги проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, либо на дому (тем, кто нуждается в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию), в том числе материально-бытовые услуги, организация питания, быта и досуга, медицинские и санитарно-гигиенические услуги, получение образования инвалидами (с учетом их физических возможностей и умственных способностей), социально-трудовая реабилитация, содействие в трудоустройстве, правовая помощь и т.п.

Также выросли объемы услуг туристических агентств, туроператоров и услуг по бронированию (на 42%), учреждений культуры (на 30%) и спорта (на 16%).

Традиционно растут объемы услуг, связанных с предоставлением жилья. К примеру, услуги гостиниц и средств временного проживания, а также специализированных коллективных средств размещения выросли на 24%.

Сократились за январь-август обороты телекоммуникационных и юридических услуг.

Сегмент бытовых услуг вырос почти на 9%. Наибольшую динамику роста в нем показали химическая чистка и крашение, а также прачечные (на 17,4%), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (на 13,4%), ритуальные услуги (на 11%), сауны, бани и душевые (на 9%). В то же время сократились обороты парикмахерских и салонов красоты, фотоателье, ремонта и строительства жилья и других построек, а также ремонта и пошива обуви.