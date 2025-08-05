Среди опрошенных казанских студентов 82% считают, что во время учебы нужно работать

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Большинство опрошенных студентов дневных отделений вузов Казани считают, что во время учебы необходимо работать. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного SuperJob в июле 2025 года.

Согласно результатам, 82% студентов уверены в необходимости трудоустройства. Из них 42% полагают, что подойдет любая работа, а 40% считают важным совмещать учебу с трудом в профильной сфере.

Родители студентов и абитуриентов 2025 года в целом склоняются к тому, что подрабатывать стоит именно по специальности – эту точку зрения поддерживают 34%. При этом 22% считают допустимым трудоустройство в любой сфере.

Среди жителей Казани, ранее окончивших вузы по очной форме, мнения разделились: 27% выступают за работу исключительно по специальности, 24% – за любую возможную занятость.

Лишь небольшая часть опрошенных придерживается мнения, что студентам не стоит работать вообще. Полностью посвятить себя учебе, по их мнению, должны 28% выпускников вузов, 26% родителей и только 7% самих студентов.

Трудоустройство студентов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».