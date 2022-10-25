«Их подвиги остаются незамеченными»: в Казани открыли обновленную «Аллею Героев»

Фото: Михаил Захаров/ ИА «Татар Информ»

Сегодня в торговом центре KazanMall столице Татарстана прошло открытие обновленной «Аллеи Героев». На выставочной площадке представлены 13 информационных стендов с историями жителей Татарстана, совершившими героические поступки в повседневной жизни. Все они были удостоены премии «Герой нашего времени».

Проект «Герой нашего времени» в республике реализуется с 2016 года при помощи всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Награды героическим жителям республики присваиваются ежегодно, напомнил руководитель проекта Руслан Шигабутдинов.

«В течение всего года мы находим наших героев в СМИ и в других источниках. Также мы ежегодно объявляем заявочную кампанию, в рамках которой, нам присылают свои истории. Для проекта понятие «герой» является широким. К примеру, мы награждаем ребят, которые сделали научное открытие, достижения в спорте. Все эти люди заслуживают отдельного внимания и народного признания. За всю историю этого

проекта лауреатами премии стали более ста человек», – рассказал он.

Зачастую люди, которые совершают подвиги остаются незамеченными, добавил Шигабутдинов. «Они делают это с чистой душой, не ожидая чего-то взамен. Мы хотим показать, что среди нас живут люди, которые не растеряли себя в сложной жизненной ситуации и действуют по зову сердца», – объяснил он.

Помимо этого, на открытии побывал директор казанской кадетской школы интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова Раис Юнусов и его ученики. «Любая выставка, которая касается подвигов наших жителей, – это всегда значимо. Тем более, в таких местах, где много молодежи», – сказал он.



Также он добавил, что ​​люди должны знать в лицо тех, кто выполняют свой воинский и трудовой долг, совершают подвиги. «Это простые люди, такие же, как и мы. Их судьба направила выполнять боевые, сложные трудовые задачи. Они это выполняют с честью, мы должны рассказывать о них. Знать, что нам есть на кого равняться. Эти герои живут среди нас», – поделился своими впечатлениями он.

Кроме того, своей героической историей поделилась с корреспондентом «Татар-информа» одна из жительниц Татарстана, фото которой попало на стенд «Герой нашего времени». Это Гульнара Галиева – многодетная мама из Бугульмы, которая, невзирая на инвалидность, построила конный клуб на месте заброшенной пилорамы и теперь помогает людям.

«Мне хотелось помочь детям, у которых есть разные заболевания. Например, к нам приезжают люди, переболевшие Covid-19, они потеряли близких и хотят вырваться из депрессии, разочарования, горя… Мы помогаем людям найти себя, отдушину через иппотерапию, общение с лошадьми. Иппотерапия также помогает людям с ДЦП – лошади помогают для расслабления. Бывают случаи психоэмоционального характера, когда у человека суицидальные наклонности. В общении с лошадьми такие люди находят умиротворение, постигают гармонию. Я не считаю себя героем, я делаю это по зову сердца», – рассказала Галиева, добавив, что на сегодняшний день в ее клубе есть уже 14 лошадей.

В своем подвиге рассказал также казанец Олег Попков, который год назад спас тонущего ребенка. По его словам, этот добрый поступок он совершил вместе со своим другом.

«Помню тот день, мы ехали на автомобиле и обнаружили самокат, сразу обратили на него внимание. Затем к нам обратилась бабушка, у нее пропал внук. Мы мгновенно среагировали, приехали на озеро, нырнули. Ребенок всплыл, мы, сделали массаж сердца. Сейчас он жив, радуется жизни. Этот проект для меня как награда, как знак внимания со стороны общественности. Героем я себя не считаю, это обычно дело, каждый на моем месте поступил бы точно также. Приятно, что люди знают о нас, о наших поступках, и то, что мы достойны такого большого уважения», – сказал он.