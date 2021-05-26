Среди мусора на свалке в Лениногорском районе Татарстана экологи обнаружили документы

Незаконную свалку площадью 1000 кв. метров обнаружили экологи в Лениногорском районе Татарстана. Среди мусора были найдены накладные документы, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В двух километрах южнее от населенного пункта Новое Шугурово Лениногорского района инспекторы обнаружили несанкционированное размещение строительных отходов. Площадь свалки составила 1000 кв. метров. Среди мусора обнаружены накладные документы. Предположительно, отходы были привезены из Бугульмы», – сказано в сообщении.

По факту возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Кроме того, в ходе санитарно-экологического двухмесячника в республике ликвидирована свалка в Чистополе и оперативно устранены три свалки в Лаишевском районе.