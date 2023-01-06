Среди кошатников в Казани больше интровертов, а собачники боятся одиночества

Владельцы кошек и собак в Казани в большинстве своем оптимисты, однако среди вторых их немного больше — 77% против 71%. Шуточный опрос в преддверии новогодних каникул проводил сервис SuperJob.

Ответы на вопросы показали, что среди казанских кошатников больше интровертов — 63%, тогда как среди владельцев собак об этом говорит только 51% опрошенных. Те чаще признают, что любят детей и «все живое». «Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый большой страх», — говорят собачники.

Говоря о биоритмах и часах бодрствования, владельцы кошек, подобно их домашним любимцам, отдают предпочтение ночи. Среди собачников же больше жаворонков — 65% против 54%.

«Любителей чая больше среди кошатников (68%), кофе — среди собачников (53%). Фанаты кошек чаще отдают предпочтение селедке под шубой (49%), любители собак — салату оливье (62%)», — показали результаты опроса.

В выборе новогодней елке большинство участников опроса оказалось едино, отдав предпочтение искусственному дереву.