Среди избирателей Менделеевского района разыграют бытовую технику и инструменты

В дни президентских выборов, с 15 по 17 марта, в Менделеевском районе каждый проголосовавший может поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Для этого необходимо будет принять участие в фотоконкурсе.

«С 15 по 17 марта нужно будет проголосовать на своем участке и получить специальный браслет. Затем сделать фото\селфи с браслетом на фоне избирательного участка Менделеевского района. После чего опубликовать фото на своей странице „ВКонтакте“, отметить под фото сообщество «Менделеевский муниципальный район» и оставить комментарий под этим постом „Я сделал выбор“», — рассказали «Татар-информу» об условиях конкурса.

Участником фотоконкурса может быть только избиратель Менделеевского района. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего избирательного возраста. Личный аккаунт в соцсетях должен быть открытым и зарегистрированным не менее месяца.

Выборка среди победителей будет случайной, один участник может выиграть только один приз. Главный приз — холодильник, он будет разыгран в заключительный день выборов, 17 марта. Каждый день будут разыгрываться 4 чайника, 2 термомода, 2 афганских казана, 1 микроволновая печь, 1 набор инструментов, 1 шуруповерт, 1 мясорубка. Розыгрыши призов будут проходить каждый день в прямом эфире в сообществе «ВКонтакте» «Менделеевский муниципальный район».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).