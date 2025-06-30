Среди гостей «Праздника родословной» в Казани разыграют ценные призы

Большой семейный фестиваль «Праздник родословной – Шәҗәрә бәйрәме» пройдет 5 июля в Казани на Кремлевской Набережной в парке «Елмай». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

«Планируется, что это событие соберет большое количество горожан и гостей. Организаторы – Ассоциация сохранения и развития татарского культурного наследия им. Ш. Марджани, Министерство культуры РТ и Дом Дружбы народов РТ», – сказала она.

Режиссер семейного фестиваля «Праздник родословной – Шәҗәрә бәйрәме» Лилия Гараева рассказала более подробно о его программе.

В 14:30 на площадке пройдет церемония награждения 12 семей Татарстана медалями «За любовь и верность». В 16:00 состоится чествование трех многодетных семей и трех семей, проживающих в долгом совместном браке.

На празднике будут организованы выставка родословной, халяль маркет, игровые зоны и лектории. На локации «В гостях у бабушки» каждый ребенок, который принесет рисунок своей семьи, получит подарок. Также на одной из площадок можно будет пройти краткий курс «татарской невесты».

«Наша задача – сохранить семейные традиции. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение осознавало ценность семейных традиций, прочувствовали связь с предками и гордились своим наследием», – отметила Гараева.

Кульминацией праздника станет большой концерт с участием хоровых и театральных ансамблей, лауреатов и призеров международных конкурсов. В их числе – заслуженная артистка РТ Анастасия Макарова, лауреат международных конкурсов Алмас Хусаинов, певица Алина Давыдова, Рустам Хусаенов, заслуженная артистка РТ Талисма Низами, певец Базарбай Бикчентаев. Хедлайнером праздника станет Государственный камерный хор РТ под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

«Каждый год мы проводим розыгрыш подарков о партнеров. В этом году будет три подарка – отдых в отелях республики», – добавила Гараева.

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдут в Татарстане. Ежегодный праздник, который проводится во всей стране, приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. С 1 по 8 июля в республике пройдет семейная неделя.