Среди других регионов ПФО в РТ меньше употребляют хлеба, сахара и кондитерских изделий

Жители Татарстана по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа меньше употребляют хлеба, сахара и кондитерских изделий. Об этом сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина на совещании в Минсельхозпроде РТ.

«Следует отметить положительную тенденцию в структуре питания жителей республики. Среди регионов ПФО мы меньше других потребляем хлеб, сахар и кондитерские изделия», — сказала докладчик.

Гатауллина заметила, что Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа в употреблении молока и молочных продуктов, а также картофеля занял второе место, фруктов и ягод — третье.

По удельному весу посевной площади Татарстан занимает восьмое место от общей посевной площади России, добавила она.

«Уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукцией является важнейшим показателем, характеризующим продовольственную безопасность страны и региона. Татарстан в полной мере покрывает свои потребности в молоке и молочной продукции. За 2020 год уровень самообеспечения составил 122%, что выше показателей предыдущих лет», — подчеркнула руководитель Татарстанстата.

По ее словам, в прошлом году вырос коэффициент обеспечения мясом и мясными продуктами, составив 111,5% против 108,5% в 2019 году. «Собственное производство в большей степени позволяет людям удовлетворять потребности республики в овощах и картофеле», — продолжила докладчик.

Гатауллина отметила, что за прошлый год доля продажи мяса и мясопродуктов за пределами Татарстана от объема их производства по сравнению с 2019 годом сохранилась на прежнем уровне, что «свидетельствует о спросе на республиканскую продукцию на межрегиональном рынке».

«Анализ межрегиональной торговли показал сокращение ввоза мяса и мясопродуктов в 2020 году по сравнению с 2019-м на 5,4% и рост объемов их вывоза на 0,6%. В прошлом году по сравнению с 2019-м на 12,5% уменьшился ввоз в республику молока и молочных продуктов. При этом вывоз данной продукции увеличился на 7%», — констатировала она.