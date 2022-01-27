Среди архивов сельских поселений Татарстана проведут конкурс на гранты по 375 тыс. рублей

В Татарстане в этом году проведут конкурс на гранты для лучших архивов сельских поселений. Всего предусмотрено шесть грантов по 375 тыс. рублей каждый. Об этом сообщила председатель Государственного комитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В прошлом году проведены профессиональные конкурсы грантовой поддержки муниципальных архивов и на лучшие архивы организаций. В этом году в конкурс на лучший архив организации включена новая номинация для сельских и городских поселений. Они будут участвовать в конкурсе отдельно от крупных предприятий. И у них будет возможность получить призовое место», — рассказала докладчик.

Габдрахманова уточнила, что средства грантов будут выделены на ремонт. Предполагается, что запланированной суммы будет достаточно, чтобы создать нормативные условия хранения архивных документов.

В прошлом году на конкурс заявились семь сельских поселений. Однако ни одно из них не стало победителем, поскольку конкурировать с крупными предприятиями им было сложно.