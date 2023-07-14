Среда, рынок труда и образование: Минниханов объяснил, как закрепить молодые кадры в РТ

Человеческий капитал играет ключевую роль в развитии экономики. А чтобы различные отрасли не испытывали дефицита в рабочих руках, важно обеспечить условия для закрепления молодых кадров, отметил на открытии нефтяного саммита в Альметьевске Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Для молодежи очень важна среда. Город должен быть комфортным для жизни, иметь объекты социально-культурной сферы, здравоохранения, общественные пространства. Самое главное — Альметьевск должен быть ведущим научно-образовательным центром», — подчеркнул руководитель республики.

Еще один важный фактор — рынок труда. Получив специальность, молодые люди должны быть уверены, что город и республика способны предоставить им возможности для карьерного роста, высокую заработную плату.

«Наша конкурентность зависит от того, каких мы подготовим специалистов. Нужны серьезные образовательные центры. Мы активно занимаемся этими вопросами. Нефтяным центром у нас является Альметьевск, центр нефтехимии — в Нижнекамске, с КАМАЗом создаем высшую техническую школу в Набережных Челнах», — добавил Минниханов.

Большой опыт республике дал чемпионат WorldSkills. Он показал необходимость обновления подхода и стандартов подготовки специалистов. «Мы поняли, что нужно ввести новые стандарты подготовки специалистов. Мы создали 45 ресурсных центров, у каждого есть якорный заказчик. Кроме того, у нас есть серьезный проект — „Алабуга Политех“. Сегодня там учатся 1300 студентов, а к 2025 году их число вырастет до 10 тыс. При этом речь не только о ребятах из России, но и из Центральной Азии, Африки и Латинской Америки», — резюмировал Раис Татарстана.

Также сегодня Раис республики дал старт хакатону, в рамках которого молодежные команды будут решать актуальные бизнес-задачи ТЭК — по нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтегазохимии, ESG-повестке и др.

На одной площадке с саммитом проходит 4-й Международный нефтегазовый молодежный форум. В этом году он собрал 240 молодых специалистов, ученых, преподавателей, студентов и аспирантов ведущих нефтегазовых вузов России и зарубежных стран.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана