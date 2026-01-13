news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 января 2026 14:23

Срджан Благоевич рассказал, мог ли он возглавить «Рубин» этой зимой

Читайте нас в
Телеграм

Сербский тренер Срджан Благоевич в беседе с «Матч ТВ» рассказал о том, что действительно мог возглавить «Рубин» после отставки Рашида Рахимова.

«На определённом этапе мой агент действительно находился в контакте с «Рубином». Однако в итоге клуб принял решение рассмотреть другой вариант. В футболе подобные ситуации являются обычной практикой. Я с уважением отношусь к выбору клуба и желаю «Рубину» успехов в дальнейшем», – сказал Благоевич.

Первую половину нынешнего сезона РПЛ «Рубин» завершил, расположившись на седьмом месте.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026