Срджан Благоевич рассказал, мог ли он возглавить «Рубин» этой зимой

Сербский тренер Срджан Благоевич в беседе с «Матч ТВ» рассказал о том, что действительно мог возглавить «Рубин» после отставки Рашида Рахимова.

«На определённом этапе мой агент действительно находился в контакте с «Рубином». Однако в итоге клуб принял решение рассмотреть другой вариант. В футболе подобные ситуации являются обычной практикой. Я с уважением отношусь к выбору клуба и желаю «Рубину» успехов в дальнейшем», – сказал Благоевич.

Первую половину нынешнего сезона РПЛ «Рубин» завершил, расположившись на седьмом месте.