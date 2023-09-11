Сразу восемь врачей пришли работать в детскую больницу Нижнекамска

За последние две недели сразу восемь врачей пришли работать в Нижнекамскую детскую районную больницу с перинатальным центром, в том числе и долгожданный врач-аллерголог. Об этом на деловом понедельнике рассказал главный врач лечебного учреждения Алексей Толстиков.

«Ожидаем еще десять докторов в ближайшие два месяца. Кадровая политика имеет ключевой момент, и этому уделяется особое внимание. Спасибо администрации города за продолжение активной поддержки молодых специалистов — это и подъемные по 100 тыс. рублей в первые два года, и арендные квартиры для врачей», — сказал спикер.

Главврач также отметил, что сегодня есть необходимость в реализации грантовой поддержки Минздрава по строительству соципотечного жилья в городе. «Все мы надеемся, что в 2024 году такое жилье будет построено», — добавил главврач.

На сегодняшний день Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром оказывает медицинскую помощь всему детскому населению города и района, а это почти 60 тыс. детей, и детям прикрепленных 11 муниципальных районов республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске капитально отремонтируют роддом.