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Сразу в нескольких городах на Украине прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
Так, взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области, Луцке и Киеве. О серии взрывов в Харькове сообщают мониторинговые группы. Власти города подтвердили повторные взрывы в городе, пишет RT.
Взрывы прозвучали и в Винницкой области. Очевидцы из Одессы пишут о перебоях со светом после взрывов в городе. В Николаевской области вводятся аварийные отключения света, перебои со светом начались и в Запорожье.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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