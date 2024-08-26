Сразу в нескольких городах на Украине прогремели взрывы

В нескольких украинских городах прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.

Так, взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области, Луцке и Киеве. О серии взрывов в Харькове сообщают мониторинговые группы. Власти города подтвердили повторные взрывы в городе, пишет RT.

Взрывы прозвучали и в Винницкой области. Очевидцы из Одессы пишут о перебоях со светом после взрывов в городе. В Николаевской области вводятся аварийные отключения света, перебои со светом начались и в Запорожье.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.