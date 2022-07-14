Три регбиста пополнили состав «Стрелы»

Сегодня казанская регбийная «Стрела» подписала контракты с тремя нападающими – Кириллом Алексеевым, Георгием Кузиным и Амином Байт Саидом. Они прибыли в расположение клуба и приступили к тренировочному процессу. Об этом сообщает клубная пресс-служба.



22-летний Алексеев из Липецка до 19 лет занимался борьбой. В регби выступал за клубы «Липецк», «Богатыри» и «Ростов».



23-летний уроженец Казани Кузин является местным. В профессиональной карьере выступал за молодёжную и основную команды «ВВА-Подмосковья».



Омана Маската Амин Байт Саид, является воспитанником ногинской и долгопрудненской школ регби. В профессиональной карьере выступал за молодёжные команды «Красного Яра» и «Славы», за первую команду «часовщиков» провёл два матча в чемпионате России. В составе сборной страны U20 становился бронзовым призёром чемпионата Европы.



Альфред Хисамов, спортивный директор «Стрелы» надеется, что новички проявят себя в новой команде.

«Мы рады приветствовать Кирилла, Георгия и Амина в команде, надеемся, что они смогут проявить себя в составе «Стрелы» и получат необходимый опыт на уровне чемпионата России. Тренерский штаб доволен тем, с какой отдачей парни работают на тренировках, уверен, у них будет шанс заявить о себе».

Всего в ходе межсезонной селекционной кампании состав казанского клуба пополнили девять новичков, перешли в другие команды семеро.

16 июля в первом туре чемпионата России по регби-15 на своем поле «Стрела» примет столичную «Славу».