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«Сразу согласилась»: боец СВО из Челнов сделал предложение своей невесте на передовой
Военнослужащий с позывным «Сапун» из Набережных Челнов женился в свой краткосрочный отпуск. Предложение своей возлюбленной он сделал, когда находился на передовой. И когда боец на две недели вернулся в родной город, они сыграли свадьбу.
Его предложение Татьяна запомнит на всю жизнь. «Это была смс. Он уже находился в зоне СВО, и прислал мне смс: „Татьяна Александровна, выходите за меня замуж“», — говорит жена военнослужащего. И Татьяна сразу приняла его предложение.
Их история любви началась еще в 2010 году. «Это наш второй совместный брак», — говорит Татьяна.
Военнослужащий признается, что жена — его опора и надежда. Именно она всегда выслушает и поддержит, хоть и по смс. Ведь на передовой не всегда удается пообщаться. «В очень тяжелые моменты всегда поддерживает, всегда напутственные слова выскажет нужные: где-то и крепко скажет, а где-то ласково. И всегда это помогает», — рассказал боец.
Подавал кольца возлюбленным их 10-летний сын Артем. «Я очень рад то, что папа и мама вместе. Я очень жду, когда папа вернется навсегда, чтобы могли вместе играть, веселиться, ходить по паркам», — говорит мальчик.
Вот уже год, как военнослужащего призвали. «Сообщил он мне первым, потому что некому больше — родителей нет. Так как я самый старший, он сообщил мне. Когда ему пришла повестка, я ему сразу вопрос задал: „Ты будешь бегать или служить?“. Но он сразу понял, что я к этому отношусь серьезно и нужно служить», — рассказал старший брат военнослужащего Юрий.
«Выполняет гражданский долг — защищает нашу страну, наш братский народ, и я надеюсь, что в скором времени воссоединение будет не только здесь в зале, но и дома, когда он придет. И у них будут многие годы совместной, понимающей, поддерживающей совместной жизни», — уверен Роман, брат невесты.
Его возвращения живым и здоровым ждут и активисты 46-го комплекса.
«Подарили им замечательные подарки от управляющей компании, от обслуживающей организации, от жителей 46 комплекса. От масксетей „Ваша защита“ две сети, которые будут оберегать его на рубежах нашей Родины», — сказала Наталья Удальцова, председатель ТОС «46 комплекс».
«От управляющей компании была подарена форма для выпекания беляшей. И, конечно же, после возвращения с победой, мы придем в эту семью на беляш», — заявила Светлана Гурлева, председатель ТОС «Надежда 18».
А пока военнослужащий в отпуске, семья будет проводить это время вместе.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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