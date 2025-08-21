«Сразу сказали, не будем работать». В «Салавате» раскрыли, как расстались с Хафизуллиным

Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл подробности, как в Уфе расставались с защитником Динаром Хафизуллиным, а также почему взамен на аналогичные деньги подписали контракт с Дином Стюартом.

«Мы с представителями Динара встретились и сказали, что не сможем продолжать работать. Мы практически полностью выплатили компенсацию, нашли компромиссную сумму. Мы делали план, кого можем позволить, а кого нет.

Качества Дина Стюарта показали, что он нам нужен: есть первый пас, играет в большинстве, универсал. Посчитали, что можем на него потратиться», – сказал Баширов во время пресс-конференции, проходившей в Уфе сегодня.