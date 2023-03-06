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Сразу пять незаконных снежных свалок обнаружили экологи в Нижнекамске
На территории трех гаражных кооперативов в Нижнекамске обнаружены пять незаконных снежных свалок. Выявить их удалось в ходе проведенного мониторинга, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Так, на территории ГСК „Автомобилист 28“ обнаружена свалка площадью 54 кв.м, на территории ГСК „Шинник 79“ зафиксированы две свалки общей площадью 63 кв.м и на территории ГСК „Автомобилист 3“ также выявлены две свалки общей площадью 59,6 кв.м», — перечислили в ведомстве.
Ответственным лицам уже переданы предостережения. Они обязаны ликвидировать нарушения в течение 60 дней.
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