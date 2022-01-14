«Сразу пишите, сразу звоните, сразу бегите в КирМос!»: хит для соцсетей от главы района

Новогодний креатив от главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова успели оценить множество жителей Казани. В преддверии 2022 года районы города украсили необычные арт-объекты и инсталляции, а сегодня чиновник спел песню о проблемах горожан, в которой рассказал, как оперативно их решить.

«Дворник гремит лопатой, труба прорвала в мороз»

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов поздравил жителей района с завершением новогодних праздников и исполнил для них постновогоднюю песню. Роликом он поделился в своем Instagram.

«Старый Новый год завершает череду новогодних праздников, и мы между уборками и объездами подготовили для вас такое видео! Желаю вам крепкого здоровья, радости и добра, пусть год принесёт только счастье и благополучие, ну а мы будем трудиться для вас!» — написал глава районов на своей странице.

На мотив песни Сергея Никитина «Если у вас нету тети» Миронов призывает жителей обращаться к администрации, которая поможет с решением разных проблем, а именно с заснеженными улицами, холодными подъездами, отключением света, бродячими собаками.

«Дворник гремит лопатой, труба прорвала в мороз. Думает с вами, решает с вами любые проблемы КирМос», — перечисляет частые проблемы жителей Миронов.

Видео снималось в нескольких локациях — на детских площадках, возле пятиэтажных хрущевок, в парке Петрова и «Сосновая роща», администрации Кировского и Московского районов на разъезде Восстания. Зрители также легко узнают на кадрах элементы советского декора: красный ковер на стене, напольный торшер с абажуром, телефон с дисковым набором, небольшую искусственную елку.

«Елки горят огнями, дороги блестят в мороз! Мы поздравляем вас с Новым годом, ваша команда КирМос! Ваш КирМос!» — поздравляет Миронов, и к нему присоединяются юные жители.

В песне Миронов поет и о том, куда можно обратиться за решением проблем: это @kirmos_info, телеграм-бот «КирМос Заботливый». «Сразу пишите, сразу звоните, сразу бегите в КирМос! Звоните в КирМос!» — обозначает пути решения исполнитель.

В песне Миронов поет и о том, куда можно обратиться за решением проблем Скриншот

Видео завершается словами руководителя районов: «Кировский и Московский районы Казани. Нам важен каждый».

К обсуждению ролика, который посмотрели более 3,5 тыс. зрителей, подключились и пользователи социальных сетей и мессенджеров, все положительно оценили креатив чиновника.

«Ну такой активный и талантливый глава только в нашем районе», «Какое классно поздравление!!! Доброе, душевное! Вы — молодцы!», «Молодцы! С Вами все вопросы решаются легко!», «Супер, талантливый настоящий руководитель, без комплексов! Глядя на вас начинаешь верить, что не всё так безнадёжно, на вас можно положиться! Жаль я не в вашей команде!» — пишут подписчики.

Один из телеграм-каналов предположил, что если бы все начальники районных администраций в хорошем смысле были раскованнее и смелее, как Сергей Миронов, и не боялись идти на такие эксперименты, то сейчас бы проходил баттл новогоднего креатива глав. «Все-таки не каждый день чиновники поют для горожан», — отмечается в сообщении.

В администрации Кировского и Московского районов агентству «Татар-информ» рассказали, что песня с новогодним поздравлением — это совместное творчество коллектива всей команды. Инициатором ее создания был Сергей Миронов. «К празднику хотелось сделать душевное и доброе поздравление жителей и обратить внимание на нашу работу», — поделились в администрации.

Накануне 2022 года на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Декабристов появилась инсталляция с айдентикой Кировского и Московского районов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Столичный креатив с айдентикой Кировского и Московского районов

Новогодний креатив затронул и внешнее оформление двух районов. Накануне 2022 года на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Декабристов появилась инсталляция с айдентикой Кировского и Московского районов. Буквы арт-объекта «КИРМОС» подсвечиваются в темное время суток, поднимая настроение горожан.

В администрации корреспонденту агентства уточнили, что традиционно накануне Нового года Сергей Миронов проводил совещания с командой, обсуждая вопрос украшения районов. При обсуждении подбирали такие объекты, которые могут украсить город не только к Новому году, но и радовать горожан в течение всего года.

Помимо букв «КИРМОС» к празднику на территории Кировского и Московского районов были организованы 12 елочных городков, инсталляции «I LOVE KAZAN» на улице Декабристов, две инсталляции в форме корон на пересечении проспекта Ибрагимова и улиц Чистопольская, Вахитова и Большая Крыловка, «Конверт» на Фестивальном бульваре, «Звезды» в сквере Васильченко, украшены два надземных пешеходных перехода фразами «#важенкаждый» и «Рәхим итегез», световыми кольцами — проспект Ибрагимова, световой лентой — фасады 66 домов, празднично оформлен дом № 23 по улице Ягодинская, памятник Петрушке в Адмиралтейской слободе и памятник Паровозу в Юдино. Также украшением своих фасадов занимался малый и средний бизнес, крупные предприятия районов. В подготовке оформления районов участвовали сотрудники администрации при поддержке управляющих компаний, партнеров, депутатов и небезразличных горожан.

Идея создания инсталляции «КИРМОС» принадлежит Сергею Миронову. «В прошлом году у нас появился дизайн, и наши жители просили, чтобы на территории районов появился соответствующий арт-объект. Теперь все гости, въезжающие в Кировский или Московский районы, могут его видеть», — рассказали в администрации.

Новогодние инсталляции появились накануне Нового года. Инсталляции планируется оставить до конца года, новогодние же элементы будут демонтированы.

Однако креатив «зашел» не всем. Муниципальный депутат из Верхнего Услона Марат Бухараев раскритиковал объект с буквами «КИРМОС», отметив, что, может быть, айдентика и модна, однако, по его мнению, это деградация языка. В одном из телеграм-каналов главе Вахитовского и Приволжского районов тут же предложили последовать примеру «Кирмоса» и скреативить до «Вахпри».

Скриншот

Администрация Кировского и Московского районов представила свой бренд в конце 2020 года. Логотип разработала казанская студия Unnamed studio во главе с Владимиром Эйналиевым и Наилем Гайнановым. Лого сочетает в себе не только первые буквы названий двух районов, но и разнообразие форм, метафор и отличительных черт Кировского и Московского районов. Разработчики ориентировались на поп-культуру 80-х годов с отсылкой к тому и внедрили определенный намек на футуризм и хай-тек.



Сергей Миронов родился 1 июня 1983 года в Казани. В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция»; в 2007 году получил дополнительное образование в Академии управления «ТИСБИ» с присвоением квалификации «преподаватель высшей школы».

Служил в органах внутренних дел Республики Татарстан, работал помощником судьи Ново-Савиновского районного суда Казани, главным специалистом отдела организационно-методического обеспечения организационного управления Аппарата исполкома Казани; председателем Комитета по делам детей и молодежи Казани.

Миронов возглавляет администрацию Кировского и Московского районов исполкома Казани с 2016 года, в 2020-м «прокачал навыки» на федеральном конкурсе «Лидеры России», став победителем «Битвы сезонов».