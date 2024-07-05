Сразу две жительницы Челнов попали в больницу из-за укуса гадюки

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах увеличилось число пострадавших от укусов змей. Так, сразу две горожанки попали в городскую больницу №5 с укусом гадюки.

Яд этих змей, предупреждают медики, очень токсичен. Поэтому пострадавшим нужно сразу же обращаться в медицинское учреждение.

Состояние Гузалии Минхаеровой — одной из пострадавших — начало улучшаться благодаря усилиям медиков. Однако в больницу она попала с ознобом, рвотой и высокой температурой.

По словам жительницы Набережных Челнов, змея укусила ее в лесу, расположенном на пути в город. «Там была трава, высокая, нормальная. И сразу укусила. Змея очень крупная была, не такая тонкая. Я только туловище видела, голову не видела. Не такая сильная боль, как будто комар укусил», — вспомнила она.

Вторая пациентка Айгуль пострадала во время рыбалки в Тукаевском районе.

«С утра я успела ягоды набрать. Днем уже в субботу собирались домой ехать. Меня за ногу кто-то укусил. Сама не увидела. Была в кроссовках и носочках. Когда уже обувь сняли, увидели одну дырочку, ну ранку. Мы подумали, что оса или шмель. Домой приехали, нога начала опухать. Начался озноб», — поделилась она.

По ее словам, на следующий день нога опухла до колена, наступать на нее уже не получалось. Только в больнице Айгуль узнала, что ее укусила гадюка.

Однако врачи предупреждают, что при укусе змеи важно незамедлительно принимать меры. Можно сразу же обработать рану хлоргексидином или перекисью водорода, если они есть под рукой.

«Если есть препарат, антигистаминный препарат в виде супрастина, обязательно нужно будет эту таблеточку выпить. Принимать воду, обычную воду», — добавила врач-терапевт горбольницы №5 Гульназ Хисамиева.

С апреля по июль в больницу обратилось пять человек с укусами змеи. Медики призывают людей не заниматься самолечением, а обратиться в медучреждение для получения квалифицированной и своевременной помощи.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой