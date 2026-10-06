news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 6 октября 2026 13:44

Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

Читайте нас в
Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году
Фото: © «Татар-информ»

Жители Татарстана, как и всего остального мира, в 2039 году отметят Курбан-байрам два раза за один и тот же год. Это связано с тем, что исламский лунный календарь короче солнечного на 11 дней, а даты ключевых мусульманских праздников ежегодно смещаются. К 2039 году сложится такая ситуация, что праздник Курбан-байрам будет отмечаться в январе и декабре того же года.

Праздник Курбан-байрам ежегодно отмечается на десятый день месяца Зуль-Хиджа по лунному календарю. В 2039 году эта дата предварительно выпадет на 6 января и 26 декабря.

Напомним, что в Татарстане Курбан-байрам считается праздничным нерабочим днем. Ежегодно его дату сначала устанавливает Духовное управление мусульман РТ, а затем утверждает Раис республики.

#курбан-байрам #ислам #мусульмане
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

5 октября 2026
Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

6 октября 2026
Новости партнеров