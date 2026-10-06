Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

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Жители Татарстана, как и всего остального мира, в 2039 году отметят Курбан-байрам два раза за один и тот же год. Это связано с тем, что исламский лунный календарь короче солнечного на 11 дней, а даты ключевых мусульманских праздников ежегодно смещаются. К 2039 году сложится такая ситуация, что праздник Курбан-байрам будет отмечаться в январе и декабре того же года.

Праздник Курбан-байрам ежегодно отмечается на десятый день месяца Зуль-Хиджа по лунному календарю. В 2039 году эта дата предварительно выпадет на 6 января и 26 декабря.

Напомним, что в Татарстане Курбан-байрам считается праздничным нерабочим днем. Ежегодно его дату сначала устанавливает Духовное управление мусульман РТ, а затем утверждает Раис республики.