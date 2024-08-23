Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Сражение продолжалось 50 дней и ночей»: Песошин поздравил с Днем победы в Курской битве
Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Напомним, что победу в этом сражении Советский Союз одержал 23 августа 1943 года.
«В Великой Отечественной войне Курская битва занимает особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей и победоносно завершилась освобождением Харькова. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных», — отметил Песошин, чьи слова приводит пресс-служба правительства РТ.
Он добавил, что 23 августа стало днем памяти всех тех, кто на Курском выступе смог выстоять и победить, предопределив победу советского народа. Битва под Курском стала переломной в Великой Отечественной войне, а отвага советских солдат заставила весь мир склонить головы перед их подвигом, подчеркивает Песошин.
«Как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас русский солдат защищает Родину. В настоящее время нацисты вторглись на территорию нашей страны. Уже более двух недель продолжаются боевые действия в Курской области. Сегодня они приняли характер серьезной баталии и действительно могут стать Курской дугой нашего времени — решающей схваткой, исход которой определит дальнейший ход всей специальной военной операции и ее результат», — заявил премьер-министр РТ.
Песошин добавил, что мы должны гордиться своим Отечеством, помнить мужество, стойкость и отвагу наших воинов, знать историю государства и быть настоящими патриотами.
«Дорогие ветераны, желаем всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, счастья, благополучия и обещаем, что приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. Светлая память погибшим! Низкий поклон соотечественникам, у которых война отобрала близких им людей!» — сказал в завершении Песошин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»