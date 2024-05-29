Сражался за Бахмут, открыл бизнес: как СВО изменила судьбу контрактника

Фото: скриншот

Отслуживший по контракту Артур Кабиров из Нурлатского района Татарстана вернулся из зоны спецоперации и открыл два бизнеса. Начать свое дело ему помог фонд «Защитники Отечества».

Боец не скрывает, что оступился в молодости. Но спецоперация изменила его мировоззрение и его жизнь — он воевал на передовой. Артур сражался за Бахмут, награжден медалью «За отвагу».

Когда вернулся домой, решил открыть свой бизнес, вложить деньги, полученные за службу в зоне СВО. Сейчас он владелец шиномонтажа и кафе. Помимо прочего, трудоустроил боевых товарищей, также вернувшихся со службы по контракту.

«Брат тоже находится в зоне специальной операции, вот сейчас он в отпуске. Постоянно поддерживает меня. Цели — идти дальше и дальше, пока получается, надо пробовать себя во всем, идти, не останавливаясь», — поделился своим видением Артур.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных контрактников. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей. А каждый месяц — от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.