«Сравню Рахимова с генералом. Он настоящий лидер»: первое интервью Шабанхаджая в «Рубине»

Первым новичком «Рубина» в зимнее трансферное окно стал австриец Дардан Шабанхаджай

Фото: t.me/fcrk1958

«Рубин» – отличный клуб. Атмосфера в команде очень хорошая»

Дардан, как тебе твоя дебютная игра в «Рубине»?

Хорошая игра, хороший соперник. Я думаю, что мы справились и одержали заслуженную победу.

Как тебе партнеры по команде?

Все замечательно. «Рубин» – отличный клуб. Здесь прекрасная команда, прекрасные люди. И атмосфера в команде очень хорошая.

Ты в команде уже несколько дней, что можешь сказать о главном тренере?

Могу сравнить его с генералом. Но мне это нравится. Потому что это способствует дисциплине в команде. Он настоящий лидер, и я это увидел с самого первого момента. Это очень важно.

Успел ли ты уже поговорить с ним лично?

Да, конечно. За пределами поля он очень открытый человек.

«Он настоящий лидер, и я это увидел с самого первого момента. Это очень важно» Фото: t.me/fcrk1958

В какой роли тебя видит Рашид Маматкулович, и в какой роли в «Рубине» ты видишь себя сам?

Я стараюсь быть универсальным игроком в атаке. И, наверное, он видит меня на любой позиции в нападении. Мне очень нравится располагаться на фланге атаки, чтобы в этой позиции создавать угрозы у ворот соперника.

По игре со «Славией» я отметил твои скорость и дриблинг. Можно ли сказать, что это твои главные скиллы?

Спасибо (смеется). Пожалуй, да. Но я должен подкреплять дриблинг и скорость результативными действиями, буду стараться доводить атаки до логического завершения. Считаю, что это самое главное.

В команде много игроков с Балкан (сербов, албанцев, черногорцев). Насколько это важно для адаптации?

Да, конечно. Меня очень здорово приняли в составе. Это способствует более быстрой адаптации.

А насколько это было важно при выборе клуба?

Конечно, я знал, что здесь играют такие ребята. Я уверен, что мы поладим. И, конечно, я знал, что в «Рубине» играет Мирлинд Даку – мой соотечественник.

«Меня очень здорово приняли в составе. Это способствует более быстрой адаптации» Фото: rubin-kazan.ru

«Фактор Даку при переходе в «Рубин» был для меня очень важен»

Какое влияние на твой переход оказал Даку? Видел, как вы шутили и переписывались в соцсетях.

Честно говоря, фактор Даку для меня был важен. Он сделал в «Рубине» большой шаг в своей карьере. Он великолепный игрок и я постараюсь соответствовать.

Расскажи о вашей дружбе с Даку. Как давно вы познакомились?

Мы были с ним знакомы еще до «Муры» (бывший клуб Дардана и Мирлинда). Но именно в Словении мы начали проводить очень много времени вместе, и он всегда был для меня, как старший брат. Он всегда мне помогал. Я тоже буду всегда его поддерживать, он может всегда на меня рассчитывать.

В прошлом клубе вы часто играли одновременно на поле. Сохранилась ли между вами та самая «химия»?

Да, конечно, она есть. Мы – друзья и в жизни, и на поле.

«Даку великолепный игрок и я постараюсь соответствовать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но при этом свой лучший сезон в «Муре» ты провел как раз после того, как Даку ушел в «Рубин». Как так получилось?

Действительно, это так. Но в новой команде удачный старт – это очень важно. И в этом контексте Мирлинд мне очень помог. В прошлом сезоне он выдал отличную игру, и для меня это стало хорошей мотивацией.

Медиаслужба «Рубина» после твоего перехода выпустила ролик под песню «You're welcome», где ты отлично отыграл свою роль. Насколько ты открыт к таким медиа-историям?

Да, я стараюсь быть максимально открытым человеком. Мне было очень приятно поучаствовать. Ребята из медиаслужбы провели отличную работу. Они большие молодцы.

Видео: t.me/fcrk1958

Что тебе рассказывал Даку о «Рубине»? Наверняка до трансфера у вас такой разговор был.

Он мне много рассказывал о Казани, что это великолепный город. Что у нас великолепный клуб. Что в «Рубине» работают профессионалы.

А сам ты что-либо знал о клубе?

Конечно. В футбольном мире казанский «Рубин» – это большое имя. Клуб, который выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Это будет мой первый визит в Россию. Жду приезда с нетерпением»

Как, вообще, у тебя появился вариант с «Рубином»?

Впервые об этом мне сообщил мой агент. Тогда ко мне проявляли интерес разные клубы. Но я был уверен, что «Рубин» станет для меня лучшим вариантом. В том числе из-за присутствия здесь Даку. Я вижу, какой большой шаг в контексте сборной он здесь сделал. И также я узнал, что тренер разговаривает по-немецки. Вся эта информация о клубе была для меня очень позитивной. Все это подтолкнуло меня к решению перейти в «Рубин».

Но все-таки Россия сейчас далеко не самый популярный путь для футболистов из Европы. Как ты принял этот выбор сам и как на него отреагировали близкие?

Конечно, мы принимали во внимание всю ситуацию, но мне рассказывали о клубе и городе много хорошего. Так что это был важный момент для меня и моей семьи. Мои близкие знают, что я еду в хороший город и хороший клуб.

– Есть ли в «Рубине» футболисты, помимо Даку, с которыми ты был знаком ранее?

Знаком я был только с Даку, но также слышал о Николе Чумиче.

Был ли ты в России когда-либо ранее?

Нет, это будет мой первый визит. Я жду приезда в Россию с нетерпением.

Сейчас там довольно холодно. Уже готов морально к российским морозам?

Я возьму с собой много тёплых вещей (смеётся).

Что слышал о России?

Ну, например, что там очень холодно. А также, что в России очень красивые города. Кроме того, я наслышан, что чемпионат России – очень сильный и конкурентный.

«Я очень постараюсь помочь команде голами и результативными передачами» Фото: rubin-kazan.ru

«Цели на сезон? Начну с командных, потому что это самое важное»

Ты косовар по национальности, но австриец по паспорту.

Мой отец с семьей после войны, которая случилась в Косово, в качестве беженца отправился в Австрию. И так получилось, что первые шаги в футболе я сделал в Австрии.

Можешь рассказать о своем детстве?

У нас большая семья, и помимо меня в семье еще пятеро детей. А мой отец – это мой самый большой друг. Я его очень любою и испытываю к нему невероятное уважение. Он много работал на благо нашей семьи. Моя мама умерла, когда мне было шесть лет и поэтому я благодарен Всевышнему, что мой отец смог нас всех воспитать.

Как ты начинал играть в футбол?

В Австрии большое количество парков, где люди играют в футбол. И с ранних лет мне нравилось возиться с мячом, играть со сверстниками. В пятилетнем возрасте моя мама это заметила, и отвела меня заниматься футболом.

За какие сборные ты выступал?

Я выступал за сборную Косово до 17 лет. Также я вызывался в сборную Австрии до 21 года. В футболе нет большей чести, чем выступать за национальную сборную. Для меня это огромная мотивация.

Какие у тебя цели на сезон? Личные и командные.

Начну с командных, потому что это самое важное. Мы находимся достаточно недалеко от лидирующей группы в таблице Премьер-лиги. И если у команды будет успех, то стало быть, все будет хорошо и у меня. Я очень постараюсь помочь команде голами и результативными передачами.