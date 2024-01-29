Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Сравню Рахимова с генералом. Он настоящий лидер»: первое интервью Шабанхаджая в «Рубине»
Первым новичком «Рубина» в зимнее трансферное окно стал австриец Дардан Шабанхаджай, уже успевший провести за казанскую команду дебютную игру на сборах в Турции против софийской «Славии» (3:1). В интервью «ТИ-Спорт» 22-летний нападающий рассказал о переходе в «Рубин», влиянии на трансфер Мирлинда Даку и знакомстве с Рашидом Рахимовым.
«Рубин» – отличный клуб. Атмосфера в команде очень хорошая»
Дардан, как тебе твоя дебютная игра в «Рубине»?
Хорошая игра, хороший соперник. Я думаю, что мы справились и одержали заслуженную победу.
Как тебе партнеры по команде?
Все замечательно. «Рубин» – отличный клуб. Здесь прекрасная команда, прекрасные люди. И атмосфера в команде очень хорошая.
Ты в команде уже несколько дней, что можешь сказать о главном тренере?
Могу сравнить его с генералом. Но мне это нравится. Потому что это способствует дисциплине в команде. Он настоящий лидер, и я это увидел с самого первого момента. Это очень важно.
Успел ли ты уже поговорить с ним лично?
Да, конечно. За пределами поля он очень открытый человек.
В какой роли тебя видит Рашид Маматкулович, и в какой роли в «Рубине» ты видишь себя сам?
Я стараюсь быть универсальным игроком в атаке. И, наверное, он видит меня на любой позиции в нападении. Мне очень нравится располагаться на фланге атаки, чтобы в этой позиции создавать угрозы у ворот соперника.
По игре со «Славией» я отметил твои скорость и дриблинг. Можно ли сказать, что это твои главные скиллы?
Спасибо (смеется). Пожалуй, да. Но я должен подкреплять дриблинг и скорость результативными действиями, буду стараться доводить атаки до логического завершения. Считаю, что это самое главное.
В команде много игроков с Балкан (сербов, албанцев, черногорцев). Насколько это важно для адаптации?
Да, конечно. Меня очень здорово приняли в составе. Это способствует более быстрой адаптации.
А насколько это было важно при выборе клуба?
Конечно, я знал, что здесь играют такие ребята. Я уверен, что мы поладим. И, конечно, я знал, что в «Рубине» играет Мирлинд Даку – мой соотечественник.
«Фактор Даку при переходе в «Рубин» был для меня очень важен»
Какое влияние на твой переход оказал Даку? Видел, как вы шутили и переписывались в соцсетях.
Честно говоря, фактор Даку для меня был важен. Он сделал в «Рубине» большой шаг в своей карьере. Он великолепный игрок и я постараюсь соответствовать.
Расскажи о вашей дружбе с Даку. Как давно вы познакомились?
Мы были с ним знакомы еще до «Муры» (бывший клуб Дардана и Мирлинда). Но именно в Словении мы начали проводить очень много времени вместе, и он всегда был для меня, как старший брат. Он всегда мне помогал. Я тоже буду всегда его поддерживать, он может всегда на меня рассчитывать.
В прошлом клубе вы часто играли одновременно на поле. Сохранилась ли между вами та самая «химия»?
Да, конечно, она есть. Мы – друзья и в жизни, и на поле.
Но при этом свой лучший сезон в «Муре» ты провел как раз после того, как Даку ушел в «Рубин». Как так получилось?
Действительно, это так. Но в новой команде удачный старт – это очень важно. И в этом контексте Мирлинд мне очень помог. В прошлом сезоне он выдал отличную игру, и для меня это стало хорошей мотивацией.
Медиаслужба «Рубина» после твоего перехода выпустила ролик под песню «You're welcome», где ты отлично отыграл свою роль. Насколько ты открыт к таким медиа-историям?
Да, я стараюсь быть максимально открытым человеком. Мне было очень приятно поучаствовать. Ребята из медиаслужбы провели отличную работу. Они большие молодцы.
Видео: t.me/fcrk1958
Что тебе рассказывал Даку о «Рубине»? Наверняка до трансфера у вас такой разговор был.
Он мне много рассказывал о Казани, что это великолепный город. Что у нас великолепный клуб. Что в «Рубине» работают профессионалы.
А сам ты что-либо знал о клубе?
Конечно. В футбольном мире казанский «Рубин» – это большое имя. Клуб, который выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Это будет мой первый визит в Россию. Жду приезда с нетерпением»
Как, вообще, у тебя появился вариант с «Рубином»?
Впервые об этом мне сообщил мой агент. Тогда ко мне проявляли интерес разные клубы. Но я был уверен, что «Рубин» станет для меня лучшим вариантом. В том числе из-за присутствия здесь Даку. Я вижу, какой большой шаг в контексте сборной он здесь сделал. И также я узнал, что тренер разговаривает по-немецки. Вся эта информация о клубе была для меня очень позитивной. Все это подтолкнуло меня к решению перейти в «Рубин».
Но все-таки Россия сейчас далеко не самый популярный путь для футболистов из Европы. Как ты принял этот выбор сам и как на него отреагировали близкие?
Конечно, мы принимали во внимание всю ситуацию, но мне рассказывали о клубе и городе много хорошего. Так что это был важный момент для меня и моей семьи. Мои близкие знают, что я еду в хороший город и хороший клуб.
– Есть ли в «Рубине» футболисты, помимо Даку, с которыми ты был знаком ранее?
Знаком я был только с Даку, но также слышал о Николе Чумиче.
Был ли ты в России когда-либо ранее?
Нет, это будет мой первый визит. Я жду приезда в Россию с нетерпением.
Сейчас там довольно холодно. Уже готов морально к российским морозам?
Я возьму с собой много тёплых вещей (смеётся).
Что слышал о России?
Ну, например, что там очень холодно. А также, что в России очень красивые города. Кроме того, я наслышан, что чемпионат России – очень сильный и конкурентный.
«Цели на сезон? Начну с командных, потому что это самое важное»
Ты косовар по национальности, но австриец по паспорту.
Мой отец с семьей после войны, которая случилась в Косово, в качестве беженца отправился в Австрию. И так получилось, что первые шаги в футболе я сделал в Австрии.
Можешь рассказать о своем детстве?
У нас большая семья, и помимо меня в семье еще пятеро детей. А мой отец – это мой самый большой друг. Я его очень любою и испытываю к нему невероятное уважение. Он много работал на благо нашей семьи. Моя мама умерла, когда мне было шесть лет и поэтому я благодарен Всевышнему, что мой отец смог нас всех воспитать.
Как ты начинал играть в футбол?
В Австрии большое количество парков, где люди играют в футбол. И с ранних лет мне нравилось возиться с мячом, играть со сверстниками. В пятилетнем возрасте моя мама это заметила, и отвела меня заниматься футболом.
За какие сборные ты выступал?
Я выступал за сборную Косово до 17 лет. Также я вызывался в сборную Австрии до 21 года. В футболе нет большей чести, чем выступать за национальную сборную. Для меня это огромная мотивация.
Какие у тебя цели на сезон? Личные и командные.
Начну с командных, потому что это самое важное. Мы находимся достаточно недалеко от лидирующей группы в таблице Премьер-лиги. И если у команды будет успех, то стало быть, все будет хорошо и у меня. Я очень постараюсь помочь команде голами и результативными передачами.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт