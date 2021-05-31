Спутниковый интернет OneWeb появится в России к концу 2021 года

Спутниковый интернет британской компании OneWeb станет технически доступен в России в конце 2021 года. Об этом рассказал технический директор компании в России Михаил Кайгородов в интервью YouTube-каналу госкорпорации «Роскосмос».

«Восьмой пуск (восьмой пуск в рамках программы OneWeb состоится в июле — прим. Т-и) с космодрома Восточный позволит нарастить спутниковую группировку до 254 космических аппаратов и обеспечить покрытие земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и практически всю территорию РФ», — объяснил он.

По словам Кайгородова, после завершения альфа- и бета-тестирования системы в IV квартале текущего года OneWeb будет готова начать оказывать коммерческие услуги на территории страны. Компания предполагает разместить в России три наземных станции системы.

При этом представитель OneWeb заверил, что компания готова не только предоставить необходимую документацию для принятия решения о выделении частот, но и заранее развернуть временный сегмент инфраструктуры.

В 2018 году против выделения радиочастот OneWeb выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019-го компания отозвала заявку на получение радиочастот в РФ для работы своих спутников, но пообещала внести ее снова с учетом местных требований по национальной безопасности, напоминает РИА Новости.