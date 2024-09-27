Спутниковые группировки и ИИ: о чем говорили на встрече министров связи БРИКС

Глава Минцифры России Максут Шадаев обозначил три темы, которые обсудили на встрече министров связи стран БРИКС в Иннополисе. Об этом министр сказал, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Мы обсудили три направления сотрудничества. Они обозначены как приоритетные, это развитие цифровой инфраструктуры. Имеется ввиду прежде всего обеспечение доступности интернета на удаленных территориях, именно в маленьких сельских поселениях», - сказал Шадаев.

По его словам, все участники встречи сошлись во мнении, что нужно эту инфраструктуру выстраивать, потому что это является сейчас обязательным условием включенности в цифровой мир. Те, кто не имеют доступ в Интернет, как бы исключены, от чего появляется новый уровень цифрового неравенства.

«Ключевое в этом вопросе - это развитие спутников, потому что оптику строить можно, но это очень дорого и, конечно, экономически не всегда эффективно. Многие страны говорили о важности развития низкоорбитальных группировок», - заявил федеральный министр.

Многие страны обсуждали необходимость подключения школ к интернету, но в России этот вопрос практически решен. Лишь несколько процентов школ по России имеет спутниковый доступ к интернету, остальные - скоростное подключение. Важно, чтобы в школах появился не только интернет, но и преподаватели, которые обучали бы детей цифровым компетенциям и цифровой грамотности, считает Шадаев.

Третье направление, которое обсуждали министры связи стран БРИКС - это искусственный интеллект.