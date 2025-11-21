Спутниковые данные помогли выявить площади под лесовосстановление в 4 лесничествах РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центра защиты леса Республики Татарстан» завершили работы по выявлению земель, не покрытых лесными насаждениями и требующих восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Для поиска таких участков применялись технологии дистанционного зондирования Земли на территориях Лениногорского, Лаишевского, Билярского и Мензелинского лесничеств. Обследования проводились в рамках государственного задания по мониторингу воспроизводства лесов и федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Согласно данным государственного лесного реестра, площадь лесов в указанных лесничествах, ставших объектами работ в 2025 году, составляет 17% лесного фонда Татарстана. При этом земли, предназначенные для восстановления, занимают 9,6% от общего республиканского фонда лесовосстановления.

Специалисты провели натурные обследования земель, выявленных по данным ДЗЗ, чтобы определить оптимальные способы их дальнейшего восстановления. Проверка была проведена на 74 участках.

В результате установлено, что 71 участок – 96% обследованных – полностью совпадает с данными дешифрования спутниковых материалов. Общая площадь земель, подлежащих лесовосстановлению в четырех лесничествах, составила 611,2 га.

По итогам работы сотрудники центра подготовили рекомендации по выбору искусственного, естественного или комбинированного метода восстановления лесов.