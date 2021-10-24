«Спутником V» разрешили прививать кормящих женщин

Министерство здравоохранения разрешило прививать «Спутником V» кормящих женщин, передает РИА Новости.

В новой инструкции к препарату в числе противопоказаний «грудное вскармливание» отсутствует. Не допускается вакцинация при аллергических реакциях на вакцину или ее компоненты, при острых фазах инфекционных и неинфекционных заболеваний (с повышением температуры) и пока еще детям до 18 лет.

С полной версией инструкции к «Спутнику V» можно ознакомиться в в государственном реестре лекарственных средств.