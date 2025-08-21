Спутник «Бион-М» №2 с мышами и мухами продолжает полет в штатном режиме

Фото: Телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»

Полет исследовательского спутника «Бион-М» №2 с с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит в штатном режиме, сообщили в Телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос». По данным телеметрии, все системы функционируют нормально, а живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе.

В госкорпорации напомнили, что запуск спутника был подготовлен совместными усилиями специалистов «Роскосмоса», Российской академии наук и Института медико-биологических проблем РАН. Пуск был осуществлен на Ракетно-космическом центре «Прогресс».

Отмечается, что впервые в истории аппарат подобного класса выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. В «Роскосмосе» выразили уверенность, что проведение запланированных экспериментов позволит получить уникальные данные, которые будут способствовать дальнейшему освоению космоса человеком.

Спутник «Бион-М» № 2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». На его борту находятся 75 мышей, полторы тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы, а также стволовые клетки животных и человека. Продолжительность миссии составит 30 суток.

Полет осуществляется по высокоширотной орбите на высоте 370–380 километров, где уровень космической радиации и геомагнитная обстановка значительно отличаются от условий традиционных орбит с наклонением 50–60 градусов.