Спустя сто лет в Париже обнаружили карту реки Камы

В Перми с помощью компьютерной программы восстановили уникальную карту реки Камы, датированную 1911 годом, которую россиянин приобрел в букинистической лавке Парижа. Об этом сообщает пресс-служба «Росводресурсов».

Карта размером 6 метров была уложена в папку-«раскладушку». Документ обветшал, информация на сгибах стерлась. По словам специалистов, карту невозможно отреставрировать, но шанс на компьютерное на возрождение первоисточника остался.

Руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов рассказал, что карта создавалась под руководством главного губернского землемера Ивана Ткаля. Схема дает представление о том, как выглядела река Кама от истока до устья больше ста лет назад — еще до строительства Камской ГЭС и всего Волжско-Камского каскада.

«Документ составлен по картам Пермского, Вятского, Уфимского и Казанского земств — сейчас эти регионы носят другие названия. Также автор использовал данные Пермского Губернского Межевого Архива, судоходные карты Статистического Отдела, Министерства Путей Сообщения и практической карты командира пароходства Любимова», — прокомментировал Михайлов.