«Спрос в зоне СВО высокий»: нижнекамцы плетут маскировочные сети для фронта

Фото: предоставлено Алмазом Кашаевым

Нижнекамцы собирают очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Это в том числе маскировочные сети, сухие души, окопные свечи, которые активисты безвозмездно делают вручную.

Одно из самых востребованных изделий – это сухой душ. В общественном центре на улице Химиков, 72б их собирают сотнями. Потребность же в них на фронте измеряется тысячами штук. В день боец может использовать несколько таких наборов.

Еще одна востребованная на СВО вещь – это сети для маскировки, которые помогают военным прятать технику от врага и скрываться самим. Их плетение – это скрупулезный труд, который требует усидчивости и времени. Мастерскую для этой цели организовали в центре «База», на постоянной основе сейчас здесь задействовано порядка 30 волонтеров.

Фото: предоставлено Алмазом Кашаевым

Ввиду высокой востребованности маскировочных сетей, в день в цеху выпускают по две единицы изделия. Чтобы ускорить работу, требуются как дополнительные материалы, так и рабочие силы. Волонтер Людмила Ружецкая участвует в плетении сетей уже полтора года. Женщина признается, что усталости у нее нет, а ради победы готова работать столько, сколько потребуется.

«Если хоть одному солдату мы окажем помощь, и то для сердца это будет радость. Хотим, чтобы быстрее победа была, что бы все вернулись домой с победой», – отметила она.

Материал подготовлен при участии Алмаза Кашаева