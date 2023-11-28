Спрос россиян на красную рыбу в 2023 году вновь вырос, сообщил гендиректор компании «Инарктика» (ранее «Русская аквакультура») Илья Соснов.

Он отметил, что, согласно статистике компании, в 2022 году продажи не упали – красную рыбу продали на 70 млрд рублей, как и в 2021-м (спикер приводит оптовые цены). При этом объем проданной рыбы сократился на 22% (118 тыс. тонн в 2022 году и 152 тыс. тонн в 2021-м).

Однако уже по итогам 6 месяцев 2023-го рынок потребления лосося вновь вырос. В деньгах объемы выросли до 27 млрд рублей (+33%) и до 46 тыс. тонн в натуральных объемах (+26%), пишет РБК.

Декабрь, прогнозирует спикер, снова станет самым прибыльным и самым напряженным месяцем для торговли лососем. Он отметил, что, если в 2022-м люди отказывались проводить корпоративы «по понятным причинам», то в 2023 году подобные мероприятия «возрождаются». Как следствие, растет и «подогревается» спрос на красную рыбу и ее икру.