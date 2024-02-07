Спрос на зимние туры у россиян вырос почти в 1,5 раза за последний год

На 40% увеличился спрос на зимние туры среди граждан РФ в 2023 году по сравнению с 2022-м. Для сравнения: объем проданных летних туров упал за тот же сравниваемый период. В топ популярных направлений вошли Пхукет, Паттайя, Шарм-эш-Шейх, Хургада и Дубай, пишет газета «Известия».

Популярностью пользовались также Сочи, Алания, эмираты Шарджа, Фуджейра и Рас-эль-Хайм в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Средний ценник проданного тура - 140 тыс. рублей. Самое дорогое направление – Мальдивы - дороже 300 тыс. рублей в среднем. Далее по дороговизне – Варадеро – около 227 тыс. рублей. Курорты в ОАЭ в среднем обойдутся в диапазоне 100 - 130 тыс. рублей. Недорогой вариант тура – в Стамбул — около 64 тыс. рублей.

Отдохнуть в РФ – вдвое дешевле. Так, Сочи стоят 80 тыс. рублей, Минеральные Воды – 57 тыс., а отдых в Питере «встанет» в 44 тыс. рублей.