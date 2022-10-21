Татарстанцы стали чаще покупать земельные участки и реже – готовое жилье

Спрос на земельные участки в Татарстане в сентябре этого года оказался на 4% больше, чем годом ранее, следует из данных Росреестра РТ. Так, в сентябре этого года заключено 8,1 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, что на 300 единиц больше, чем в прошлом году.

В августе этого года было заключено 11,7 тыс. договоров купли-продажи земельных участков, что почти на треть больше, чем в сентябре.

При этом спрос на готовое жилье в сентябре этого года оказался на треть меньше, чем годом ранее – в сентябре этого года заключено 7,8 тыс. сделок купли-продажи, а в прошлом – 11,7 тыс.

Несмотря на снижение спроса на покупку жилья, жители стали чаще пользоваться ипотекой. Так, в сентябре этого года количество сделок с ипотекой составило 5,3 тыс. единиц, что на 1,1 тыс. или на 26% больше, чем в аналогичный прошлогодний месяц.