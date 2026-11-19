Продажи творожных сырков в Казани за январь – сентябрь 2026 года увеличились на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего жители города приобрели 89 тонн продукции. Такие данные «Татар-информу» предоставили аналитики компании «Логика молока».

По России спрос на творожные сырки вырос на 84%, а объем продаж достиг 3,5 тыс. тонн.

Также в Казани увеличились продажи греческого йогурта – на 84%, до 383 тонн. В целом по стране показатель вырос на 70%, составив 11,8 тыс. тонн.

Покупать питьевой йогурт жители города стали на 11% чаще. За девять месяцев его продажи достигли 1,8 тыс. тонн. В России рост составил 15%, до 61 тыс. тонн. Продажи ложкового йогурта в Казани увеличились на 6%, до 1,1 тыс. тонн, а по стране – на 9%, до 38 тыс. тонн.

В других городах России продажи отдельных категорий молочной продукции росли еще заметнее. Так, в Липецке спрос на творожные сырки увеличился более чем в восемь раз – до 20 тонн, в Воронеже – почти в семь раз, до 59 тонн, а в Москве – в четыре раза, до 128 тонн.

Греческий йогурт также стал популярнее в регионах. В Волгограде его продажи выросли в 2,6 раза – до 228 тонн, в Самаре – в 2,4 раза, до 368 тонн, а в Краснодаре – в 2,3 раза, до 718 тонн.