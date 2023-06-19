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Спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства в Татарстане за год вырос на 9%
В Татарстане в мае на 9% вырос спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства по сравнению с прошлогодним периодом. Об этом сообщает сервис по поиску работы hh.ru.
«На одну вакансию в этой сфере приходится 3,2 резюме, что означает высокую конкуренцию за работников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прирост числа вакансий в сфере сельского хозяйства в республике был одним из самых маленьких в ПФО, но в абсолютных числах по количеству предложений Татарстан находится на втором месте.
За май соискатели в Татарстане разместили около 2,3 тыс. резюме, причем каждый четвертый кандидат — старше 40 лет, а 68% соискателей имеют стаж в профессии более 6 лет.
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