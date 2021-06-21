Спрос на регистрацию недвижимости онлайн в Татарстане вырос в 1,6 раза

Жители Татарстана стали все чаще подавать заявления на регистрацию недвижимости в электронном виде. В этом году в Росреестр республики поступило около 100 тыс. пакетов документов в электронном виде, сообщила пресс-служба управления федерального ведомства.

В прошлом году за этот же период зарегистрировано около 60 тыс. онлайн-документов — спрос на электронную регистрацию в 2021-м вырос в 1,6 раза.

Самые активные пользователи электронных услуг Росреестра, кроме Казани, это жители Набережных Челнов и Нижнекамска, среди районов в лидерах Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский, Высокогорский, Заинский и Азнакаевский.

«Дистанционные услуги прочно вошли в нашу жизнь годом ранее в связи с пандемией, а сейчас наши заявители же на практике понимают их эффективность и в плане экономии времени, и в плане удобства, и, что не менее важно, безопасности. 2021 год также уже показал устойчивую динамику интереса граждан к онлайн-сервисам Росреестра», – цитирует заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилию Бурганову пресс-служба.