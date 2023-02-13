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Ру Тат
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Казань
13 февраля 2023  10:46

Спрос на продукцию сельхозярмарок в Советском районе Казани за год вырос на четверть

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В прошлом году на сельхозярмарках в Советском районе столицы Татарстана местные жители приобрели товаров на 394 млн рублей. За год показатель вырос на 25%. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Докладчик отметил, что жители района с большим вниманием относятся к сельскохозяйственным ярмаркам. 

«За прошлый год было организовано 22 ярмарки на площадках Агропромышленного парка Казани и в жилом комплексе Дербышки, где жители района приобрели продукцию на сумму 394 млн рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году», — поделился данными Фатхутдинов.

По его словам, свежую продукцию для горожан на этих ярмарках поставляли аграрии из восьми районов республики.

#Деловой понедельник #советский район казани #сельхозярмарки
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