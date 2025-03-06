Спрос на посуточную аренду в Казани просел из-за отмены длинных выходных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отмена в 2025 году дополнительных выходных дней, приуроченных к 23 Февраля и 8 Марта, оказала заметное влияние на рынок посуточной аренды жилья, включая Казань. По данным «Циан.Аналитики», спрос на краткосрочную аренду квартир в столице Татарстана в феврале-марте снизился на 19% по сравнению с предыдущим годом.

В целом по 32 крупнейшим российским рынкам падение спроса на посуточную аренду составило около 10%. Наиболее ощутимо это сказалось на курортных городах. Так, в Анапе спрос упал на 73%, в Геленджике – на 47%, а в Сочи – на 46%.

Отсутствие традиционного весеннего всплеска спроса также повлияло на динамику цен. В 2023 году базовая ставка за аренду в Казани составляла 2,9 тыс. рублей в сутки, а праздничная наценка достигала 8%. В 2024 году стоимость выросла до 3,7 тыс. рублей, а наценка увеличилась до 11%. Однако в 2025 году средняя цена за сутки аренды составила около 3,8 тыс. рублей, при этом праздничная надбавка сократилась до 4% по сравнению с обычными днями.

«Длинные выходные в феврале и марте – одни из пиковых дат на рынке посуточной аренды. Их отсутствие в 2025 году нарушило традиционные циклы, когда в конце зимы и начале весны росли и спрос, и ставки. В этом году оба показателя, напротив, снизились. Туристы, которые все-таки решились на поездки по России в эти дни, скорее всего, не пожалели. Собственники реже дополнительно повышали цены, меньше был и ажиотаж с покупкой билетов на поезда и самолеты», – подытожила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.