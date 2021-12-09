Спрос на покупку торговых площадей в Казани с января увеличился на 3%

Рынок торговой недвижимости в Казани с января вырос на 3%, при этом динамика спроса на покупку за год уменьшилась на 12%, сообщают эксперты «Авито Недвижимости».

Согласно данным специалистов, интерес к аренде торговой недвижимости за год уменьшился на 6%. Кроме того, в период с января по декабрь 2021 года интерес к аренде торговых площадей понизился на 16%.

В Казани средняя стоимость торговых помещений составляет 108,6 тыс. рублей за квадратный метр. В то же время стоимость аренды одного квадратного метра в среднем обходится в 1029 рублей.

Помимо этого, средняя площадь торговых объектов в Казани, выставленных на продажу, составила 109 кв. метров, а сдаваемых в аренду помещений — 60 кв. метров.

«Активное развитие онлайн-ретейла и сервисов доставки, массовый переход к удаленной работе и тенденция к сокращению торговой площади, занимаемой одним арендатором, стимулируют рынок меняться и оптимизировать бизнес-процессы», — рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

Он добавил, что растет потребность в магазинах формата «у дома», в результате чего спрос на торговую недвижимость перераспределяется из деловых центров в спальные районы. Покупатели, имеющие соответствующий бюджет, предпочитают приобретать большие торговые помещения, потому что их можно поделить на зоны и одновременно сдавать нескольким арендаторам, благодаря чему увеличивается средняя арендная ставка.