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Общество
1 января 2022  04:10

Спрос на поездки по России в новогодние праздники вырос на 44%

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Спрос россиян на поездки по стране с 31 декабря по 9 января вырос на 44% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру. 

«Туристы стали меньше бояться локдаунов и отмен поездок и готовы активнее путешествовать по стране в эти праздники», — сказано в сообщении. 

Чаще всего туристы отправляются в Санкт-Петербург (17%), Москву (11%), Ялту (8%), Сочи (8%) и Казань (5%). 

«Среди миллионников и не столиц самый популярный город в этом году — Казань, причем с существенным отрывом от всех остальных городов», — рассказал основатель сервиса Юрий Кузнецов.

Кроме того, среди популярных направлений Севастополь, Шерегеш, Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград, Великий Устюг. Аналитики сервиса отмечают, что россияне бронируют жилье в среднем на четверо суток, средние расходы на проживание составили 16,8 тыс. рублей (+5%).

#новогодние праздники
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