Спрос на перелеты из Казани в Китай вырос в три раза после отмены виз

Спрос на перелеты из Казани в Китай вырос в три раза после введения безвизового режима. Об этом «Татар-информу» сообщили аналитики сервиса путешествий Туту.ру.

Столица Татарстана вошла в тройку городов с самым значительным ростом интереса к направлению наряду с Сочи и Санкт-Петербургом по итогам периода с 15 сентября по 15 декабря. Общий интерес россиян к Китаю за этот период увеличился на 31% по сравнению с аналогичным временем 2023 года. При этом в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге спрос вырос в два раза.

«Китай стал заметным примером того, как упрощение въезда способно развернуть туристический поток. Быстрее всех на безвиз отреагировала молодежь: в сентябре-декабре интерес зумеров к направлению удвоился», – отметил замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Артем Кузьмин.

Больше всего туристов из России, включая Казань, привлекают Пекин (каждый третий билет), Шанхай (20%) и Гуанчжоу (13%). Наибольший рост популярности продемонстрировали Санья (спрос вырос втрое), Гонконг и Шанхай (вдвое).

Почти половину (45%) всех поездок совершают миллениалы, при этом доля представителей поколения Z за три месяца удвоилась. Каждое второе путешествие россияне совершают в одиночку. Бронировать отели в Китае стали вдвое чаще. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно в экономклассе составила 89 тысяч рублей, что на 6% дороже, чем годом ранее.

«Мы видим, как к культурному туризму в Китае добавляется пляжный: об этом свидетельствует кратный рост спроса на перелеты в Санью по сравнению с 2024 годом. Высок интерес и среди состоятельных путешественников: каждый второй билет, который они покупают для поездки в Азию, приходится на Китай. В 2026 году интерес к Китаю продолжит расти, а география направлений – расширяться», – подытожил эксперт.