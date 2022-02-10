Спрос на онлайн-сервисы ВСК за год вырос в 2,5 раза

Количество активных пользователей в личном кабинете на официальном сайте компании и мобильном приложении «ВСК-Страхование» в 2021 году выросло на 140%.

Во основном на увеличение спроса повлияла пандемия коронавируса. Сейчас клиенты ВСК чаще пользуются онлайн-сервисами компании по урегулированию страховых случаев по каско — так поступают более 65% от общего числа клиентов. Дистанционно пользователи могут решить большинство вопросов по страховым случаям.

Согласно статистике, только в 2021 году интерес к мобильному приложению и сайту вырос на 140% по сравнению с 2020 годом. Если же брать дистанцию начиная с 2018 года, то спрос на онлайн-сервисы увеличился более чем на 3300%.

Фото предоставлено пресс-службой САО «ВСК»

«Непрерывная работа ВСК по цифровизации процессов взаимодействия с клиентами, а также внутренних процессов способствовала росту в 2,5 раза количества активных пользователей онлайн-сервисов в 2021 году. Для нас крайне важно получать обратную связь от клиентов и ориентироваться на их потребности, сегодня индекс удовлетворенности клиентов (CSI) дистанционными сервисами стабильно растет и приближается к пяти баллам. Особым спросом у клиентов в прошлом году пользовался сервис страхования „Цифровая ипотека“. Для клиентов Сбербанка на любом сроке ипотечного кредита есть возможность оплаты и продления полиса онлайн. В 2022 году мы продолжим развивать сервис», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров и заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

В декабре ВСК первой в России внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА; «BB» — по международной шкале Fitch Ratings; «BB» — по международной шкале S&P Global Ratings.

Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт — www.vsk.ru.