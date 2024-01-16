Спрос на загородный отдых в Татарстане за 2023 год вырос на 30%

На объектах загородного отдыха в Татарстане в 2023 году отдохнули порядка 70 тыс. человек, что на 30% больше показателей предыдущего года. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«Объекты загородного отдыха продолжают набирают популярность у жителей и туристов. В 2023 году в них отдохнуло почти 70 тыс. человек. Это на 30% больше, чем в предыдущем году. Средний показатель загрузки составил 51%. Среднесуточная стоимость номера – 8 365 рублей», – отметил спикер.

Особую роль в этом вопросе играют модульные средства размещения. Для их строительства существует субсидия по нацпроекту «Туризм». Так, в Татарстане в прошедшем году благодаря этой мере поддержки появилось 18 новых объектов, а в текущем появятся ещё 13.

«Мы видим, что большинство получателей субсидий добросовестно используют полученные средства, но к некоторым из предпринимателей у нас есть вопросы из-за низкой эффективности работы построенных номеров и приобретённого оборудования. Полученные субсидии – это не подарок, и интерес государства здесь – это создание новых рабочих мест, рост бизнеса и поступающих налогов», – добавил Иванов.

В 2023 году предприниматели дополнительно проинвестировали в свои объекты более 460 млн рублей. Всего с начала реализации меры поддержки по строительству модульных средств размещения инвестиции составили более 2 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.