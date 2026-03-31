Спрос на новые авто в ПФО за прошлый год вырос почти на 20%

За прошедший 2025 год спрос на новые автомобили в Приволжском федеральном округе вырос на 17%. Об этом сообщил руководитель по продажам новых автомобилей Авито Авто Артем Хоммутинников на региональной дилерской конференции «Высшая передача».

«Средняя цена нового автомобиля составляет около 3 млн рублей. При этом у китайских брендов стоимость достигает в среднем 3,7 млн рублей, а у отечественных – около 2 млн рублей», – отметил Хоммутинников, добавив, что цены в ПФО в среднем на 15% ниже среднероссийского уровня.

По его словам, за прошлый год выросло также и количество публикуемых объявлений о продаже – на 3-7%. Эксперт связывает это с развитием локализованных брендов. Вместе с тем растут и продажи отечественных автомобилей, причем быстрее, чем в среднем по стране. Сейчас их доля в ПФО составляет около 27% от всех проданных автомобилей.

Причины роста продаж новых авто Хоммутинников объяснил субсидированными кредитами на такие машины, по которым ставка при покупке в кредит оказывается в районе 11%. И это против 20-25% на подержанные машины.

Если же говорить непосредственно про Татарстан, то в первом квартале 2026 года спрос на новые автомобили в республике вырос на 18,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а средняя цена составила 3,4 млн рублей, что на 10% больше, чем в среднем по ПФО, и на 5% дешевле, чем по России.

Также отмечен рост доли российских брендов в предложении новых автомобилей – с 34 до 41%, в том числе за счет локализации китайских брендов. Наибольшей популярностью пользуются автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей, на которые приходится 29% всех запросов. Чуть меньше внимания – 28% и 27% – сфокусировано в сегментах 3-5 млн рублей и 1-2 млн рублей соответственно.

«Высшая передача» – это серия специализированных конференций, организованных «Авито Авто» для профессиональных участников авторынка: дилеров, собственников бизнеса и руководителей отделов продаж. Мероприятия направлены на обсуждение трендов, аналитику, обмен опытом и демонстрацию новых продуктов платформы. Мероприятия проходят ежегодно в различных регионах России.

Отметим, что в 2022 году проект «Высшая передача» был признан лауреатом премии «Событие года» в области event-индустрии.