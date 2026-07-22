Спрос на новостройки в РТ вырос на фоне слухов об отмене семейной ипотеки

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В июне 2026 года в Татарстане выросло число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на рынке новостроек. По данным Росреестра, количество сделок составило 1794, что превышает показатель как предыдущего месяца, так и аналогичного периода прошлого года.

В мае 2026 года был зарегистрирован 1671 ДДУ. Таким образом, рост за месяц составил 7,4%. Еще более заметна динамика по сравнению с июнем 2025 года, когда объем регистраций составлял 1419 договоров – прирост за год достиг 26,4%.

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова связала рост сразу с несколькими факторами. По ее словам, ключевую роль сыграло ожидавшееся завершение программы семейной ипотеки – покупатели торопились оформить сделки на финишной прямой. Кроме того, сказалось ухудшение условий по банковским вкладам: у многих закончился срок размещения депозитов, и деньги перетекли на рынок недвижимости. Третьим фактором эксперт назвала маркетинговую активность застройщиков.

«В Казани сегодня более 500 вариантов рассрочек. При наличии даже одного-двух миллионов рублей застройщики вносят первоначальный взнос за покупателя. Только купи новостройку. Поэтому, наверное, больше 50% сделок – это те, кто приобрел жилье практически без денег», – констатировала Анастасия Гизатова.

Намеченное на 1 июля изменение условий программы семейной ипотеки отложили как минимум до 1 октября текущего года. Подробнее читайте об этом в материале «Татар-информа».