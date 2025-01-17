Спрос на новогодние туры с вылетами из Казани вырос почти на 73%

В 2025 году спрос на новогодние туры с вылетами из Казани увеличился на 72.7% по сравнению с уровнем прошлого, 2024 года. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру».

Топ-5 популярных направлений составили: Египет (28.9% от общего объема продаж), ОАЭ (25.4%), Россия (25.4%) Таиланд (7.9%) и Шри-Ланка (5.2%).

Средний чек за год тоже изменился. Отдых в Египте подорожал на 25.4%, до 246,7 тыс. рублей, в Таиланде — на 19,7%, до 392,3 тыс. рублей, а в ОАЭ — всего на 8,7%, до 300,6 тыс. рублей.

В свою очередь отдых на территории РФ подешевел на 5.9%, до 63,1 тыс. рублей. Среди внутрироссийских направлений самыми популярными оказались Санкт-Петербург (34.5%), Краснодарский край (17.2%) и Москва (17.2%).