Спрос на новогодние корпоративы в кафе и ресторанах Татарстана упал до минимума: бронирований в разы меньше обычного, часть заведений отказалась от праздничных программ, а цены на оставшиеся вечера с Дедом Морозом и Снегурочкой в Казани стартуют от 4,3 тыс. рублей с человека. Об этом сообщила гендиректор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

Согласно полученной информации, заказов на предновогодние посиделки в общепите в этом году стало заметно меньше. Компании все чаще не в силах оплачивать праздник сотрудникам, а сами работники не готовы выкладывать круглую сумму за вечер с коллегами.

Пик бронирований прежде приходился на октябрь, самые предусмотрительные занимали даты еще в сентябре, а сами гулянья начинались с середины декабря. Сейчас эта схема не работает.

По словам Шарафутдиновой, трудовые коллективы в этом сезоне праздновать почти не собираются: число броней сократилось кратно. Раньше застолье частично или полностью закрывал работодатель, теперь же многие компании урезали бюджеты из-за растущих трат на налоги, оплату труда и прочие нужды. Посетители тоже стали осторожнее в расходах. Рестораны фиксируют слабый спрос и на целые залы, и на отдельные столики в формате «солянок», когда в одном помещении собираются сотрудники разных организаций. Часть заведений вовсе отказалась от новогодних программ: дорожают артисты и ведущие, все требуют предоплату, а оплачивать ее в расчете на гостей, которые могут не прийти, – прямые убытки. Остальные сократили число дней с программой.

Корреспондент «РТ» сверила расценки на сборные корпоративы в казанских ресторанах с 15 декабря. «Максимилианс» просит от 4,3 до 6,5 тыс. рублей с человека в зависимости от дня недели – в сумму входят еда, символический объем спиртного и развлекательная программа с конкурсами и артистами. «Чизерия» выставила минимальный тариф 5 тыс. рублей, за культурную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой – еще 2 тыс. сверху. «Хемингуэй» предлагает праздничный банкет с программой за 6,2 тыс., «Балканский гурман» – за 5,9 тыс. «Петровский Штофъ» оценил вечер в 5 тыс. рублей, по пятницам и субботам – 6,5 тыс. с человека.

В саму новогоднюю ночь ценники в заведениях подскочат еще сильнее, однако, как отметила Шарафутдинова, в это время работает лишь небольшое число ресторанов. Бары и кафе на центральных улицах Казани в праздник, напротив, откроют двери для посетителей.