Спрос на машино-места в Татарстане в 2024 году вырос на 22%

За девять месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировано более 8 тысяч прав на парковочные места. Это более чем на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, констатировали в Управлении Росреестра по РТ.

В ведомстве отметили, что объекты активно приобретаются по ипотеке — оформлено уже порядка 2 тысяч сделок, в том числе по договорам долевого строительства.

«Примечательно, что покупатели стали чаще приобретать такие объекты в паркингах на территории строящихся жилых комплексов с использованием кредитных средств. Наибольшее количество ипотечных сделок на машино-места приходится на сентябрь. По отношению к августу их количество увеличилось почти на 400% – с 131 до 632», — привела данные статистики заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

По мнению вице-президента Гильдии риелторов РТ Руслана Садреева, взрывной рост связан с невысокими ценами парковочных мест в сравнении с другими видами недвижимости, обеспечением безопасности автомобиля и нежеланием ежедневно искать место, где его оставить. Третья категория покупателей рассматривает машино-места как объекты инвестиций — их можно сдать в аренду либо продать, когда цены вырастут.