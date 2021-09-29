Спрос на личные места для парковки авто в Татарстане за год вырос в четыре раза

В этом году в Татарстане наблюдается ажиотаж на регистрацию парковочных мест для автомобилей. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова на пресс-конференции в «Татар-информ».

«По статистике в этом году в Татарстане спрос на машино-места по сравнению с прошлым годом увеличился в четыре раза. Если в прошлом году Росреестром Татарстана за восемь месяцев было зарегистрировано порядка 1 200 машино-мест, то в этом году зарегистрировано около 5 000», – сказала она.

Спикер отметила, что с 28 октября вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым будут исключены требования о максимальном размере мест для автомобилей.

«Ранее законом был установлен минимальный и максимальный размеры машино-места. Минимальный размер составлял 5,3 на 2,5 метра и максимальный – 6,2 на 3,6 метра. Теперь же ограничения по максимальным габаритам отменены», – пояснила Бурганова.