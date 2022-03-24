Спрос на летнюю резину в России вырос в два раза

В России наблюдается увеличение стоимости летней резины более чем на треть и одновременного спроса на нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря портала об автомобилях «Дром» Марию Погребец.

Погребец отметила, что «стоимость летней резины с начала года увеличилась на 15-20%, а интерес к покупке этой продукции вырос в два раза». При этом спрос и цены на резину начали расти до начала сезона. «Относительно прошлого года стоимость шин увеличилась на 36%, а предложение сократилось на 10%», — уточнила она.

Эксперты не берутся делать прогнозы относительно дальнейшей ситуации на рынке, однако, не исключают, что это только первая волна удорожания шинной продукции.

Издание также напоминает, что в связи с событиями на Украине об ограничениях в деятельности или приостановке работы в России объявили крупные производители шин, среди которых Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental, Nokian Tyres, Yokohama.